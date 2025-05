In Commissione Territorio il nuovo Pgt di Malnate, una serata interlocutoria

È durata tre ore la commissione territorio in sala consiliare che aveva come tema il nuovo Pgt di Malnate. L’assemblea di lunedì 12 maggio è stata lunga ma piuttosto interlocutoria. La maggioranza, rappresentata soprattutto dall’assessore con delega all’urbanistica Gigi Baroni, ha ascoltato i pareri delle varie forze di opposizioni tenendo aperta la porta del dialogo, ma allo stesso tempo è sembrata sicura delle idee portate avanti fino a ora, che sono state riprese e spiegate dall’architetto Giovanni Sciuto, uno dei redattori del documento. (immagine da Malnate.org)

Le opposizioni hanno avanzato le proprie perplessità. Le liste che fanno riferimento a Irene Bellifemine, compresa Malnate Sostenibile – una delle più critiche sul nuovo piano di gestione del territorio – hanno sottolineato il dissenso verso nuove asfaltature e parcheggi, come già palesato dal comunicato stampa emesso nei mesi scorsi (leggi qui).

Le forze di centrodestra (Malnate Ideale, lista Damiani e Fratelli d’Italia) hanno chiesto maggior dialogo sul tema mentre le liste di Paola Cassina sono state più propositive suggerendo interventi aggiuntivi, soprattutto riguardo i parcheggi, la mobilità relatica alla stazione e visioni future sull’area ex Siome.

«Non è stata una serata buttata via, ma molta positiva – ha concluso l’assessore Gigi Baroni -. Sono usciti riscontri che ho molto apprezzato anche concettualmente e sui quali bisognerà lavorare. Se andremo in adozione le varie osservazioni fatte, che sono state segnate e che ritengo positive, non vedo perché non utilizzarle per piccole variazioni. Solo gli stupidi non cambiano idea, il Pgt è qualcosa che va costruito e completato. Sono convinto che questa sera siano state avanzate una serie di proposte molto interessanti e saranno tenute in considerazione, anche dopo l’adozione, per valorizzarle».

Il prossimo passaggio sarà l’adozione in consiglio comunale, non nel prossimo di giovedì 15 maggio, ma con un’assemblea dedicata, probabilmente tra fine mese e giugno.