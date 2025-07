Malnate Sostenibile protesta contro il nuovo PGT con un flash mob e un’assemblea pubblica

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) di Malnate continua a suscitare polemiche tra i cittadini, con Malnate Sostenibile e Lista Bellifemine che tornano a farsi sentire. I due movimenti hanno organizzato un flash mob e un’assemblea pubblica per esprimere il proprio dissenso contro le scelte urbanistiche contenute nel nuovo piano che, a loro avviso, favorirebbero nuove costruzioni e il consumo di suolo a discapito degli spazi verdi e della qualità ambientale.

Già nel marzo scorso le due liste che fanno riferimenti all’ex sidaco Irene Bellifemine avevano espresso preoccupazioni riguardo alla presenza di nuove costruzioni – in particolare un altro supermercato a Gurone – e parcheggi in aree verdi (leggi qui). L’amministrazione ha proseguito per la sua strada, con l’iter per l’adozione del nuovo PGT che è passato in consiglio comunale senza le variazioni sperate.

Due gli appuntamenti proposti dalle liste malnatese: il flash mob di protesta si terrà venerdì 18 luglio alle 18.30 al Pratone di via Colombo a Gurone, proprio nel luogo dove potrebbe nascere il centro commerciale. L’appuntamento con l’assemblea pubblica sarà invece lunedì 21 luglio alle 20.30 in Sala Consiliare; un confronto diretto tra i cittadini riguardo al futuro urbanistico del paese.