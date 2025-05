Laghetto della Motta d’Oro, sistemata l’area all’interno del Parco del Campo dei Fiori

Intervento terminato al Laghetto della Motta d’Oro nel territorio di Gavirate all’interno del Parco del Campo dei Fiori.

Nelle scorse settimane il Parco ha provveduto, tramite una ditta specializzata, alla manutenzione straordinaria dell’area intorno allo specchio d’acqua.

L’area era stata oggetto in un intervento di miglioramento dell’habitat per gli anfibi grazie al progetto LIFE IP GESTIRE 2020, in particolare tramite un approfondimento della zona umida, strategica per la riproduzione di rospi, rane, tritoni e salamadre.

Sono anche stati installati i nuovi pannelli con le illustrazioni di Sabrina Luoni.