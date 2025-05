Neil Young sta per presentare un nuovo disco ma lo cambia all’ultimo momento

Recensendo On The Beach vi avevo parlato della Dirge Trilogy, tradotta liberamente la trilogia del dolore, che iniziò con Time Fades Away e si chiuse nel ’75 col disco di oggi. Neil in verità era molto prolifico e nell’ultimo decennio sta pubblicando interi dischi inediti incisi allora: in questo senso la nascita di Tonight’s the night è quasi incredibile.

Le incisioni sono infatti del 1973, precedenti a On the Beach, ma poi erano state accantonate. Leggenda vuole che poi Neil avesse inciso Homegrown ed avesse organizzato una festa fra amici (tra cui The Band) con ascolto in anteprima del nastro, alla fine del quale erano rimaste le incisioni di Tonight: fu Rick Danko a dirgli che era matto perché il secondo era molto meglio del primo! Risultato: si accantona Homegrown, che uscirà 45 anni dopo, e si pubblica Tonight. Sono incisioni volutamente sporche – ascoltare il cantato di Mellow My Mind per credere – per rafforzare quella sofferenza derivata dalla morte per eroina dei due amici Bruce Berry e Danny Whitten, che viene evocata a simbolo della fine della controcultura. Ma è un disco molto vero, che alcuni accostano in questo senso a Blood on the tracks.

Curiosità: Borrowed Tune significa “melodia presa in prestito”: ma da chi? Ce lo dice Neil stesso verso la fine del pezzo: l’ho presa in prestito dai Rolling Stones. Ed ha ragione perché è il tema di Lady Jane.