Tutto quello che c’è da sapere sui referendum dell’8 e 9 giugno

In vista dei referendum abrogativi previsti per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, che riguarderanno cinque quesiti in materia di lavoro e cittadinanza, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno) ospiterà due incontri pubblici organizzati da SPI CGIL Varese per approfondire i temi al centro delle consultazioni.

Il primo incontro, intitolato “Referendum, ne parliamo con i giornalisti”, si terrà lunedì 5 maggio alle ore 13:30. Durante l’evento, giornalisti e professionisti del settore discuteranno dell’importanza dell’informazione corretta e imparziale durante le consultazioni popolari, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di un’informazione trasparente per una partecipazione consapevole.

Il secondo incontro, “Democrazia è partecipazione”, avrà luogo giovedì 8 maggio alle ore 18:00. Questo evento sarà dedicato all’approfondimento dei cinque quesiti referendari che riguardano sicurezza e dignità del lavoro, cittadinanza e partecipazione democratica. Interverranno Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico; Helin Yildiz, consigliera comunale PD a Varese; e Tania Scacchetti, segretaria generale SPI CGIL Nazionale.