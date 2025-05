Una camminata tra sorrisi e solidarietà: sabato 10 maggio a Luino si cammina per la Caritas

L’appuntamento è per il pomeriggio al Parcheggio Porto Lido in Viale Dante. La camminata, che si snoda su un percorso di circa 8 km, è pensata per essere affrontata con facilità

Il prossimo sabato 10 maggio 2025 le strade di Luino si animeranno di passi, sorrisi e buone intenzioni grazie alla Camminata Solidale, un’iniziativa benefica organizzata con grande passione dal Gruppo Signore e Socie del Lions Club Luino. Fanno parte del gruppo le consorti dei soci, nonché le socie donne del Club: un sodalizio tutto al femminile, molto attivo e dinamico, che negli anni ha organizzato varie attività benefiche e di raccolta fondi.

La camminata sarà una giornata all’aria aperta, rivolta a tutti, per condividere un momento di leggerezza, di attività fisica e solidarietà. E se il meteo non sarà dei migliori? Nessun problema: l’evento sarà rinviato a sabato 17 maggio. Questa camminata, pensata come un’occasione ludico-motoria a passo libero, ha un obiettivo concreto: sostenere la Caritas di Luino, che ha appena acquistato un FIAT Ducato, un automezzo indispensabile per ritirare gli alimenti donati da varie realtà e distribuirli alle tante famiglie che ricevono aiuto e supporto. Come partecipare? L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 10 maggio al Parcheggio Porto Lido in Viale Dante a Luino (nelle vicinanze del distributore di benzina IP e del Bar Porto Nuovo). Le iscrizioni aprono alle 14.30, direttamente sul posto, mentre la partenza è prevista per le 15.30. Con un contributo di 10 euro, ogni partecipante potrà prendere parte alla camminata e godersi un bel rinfresco all’arrivo. Ma soprattutto, saprà di aver dato una mano concreta ad un progetto importante.

La camminata, che si snoda su un percorso di circa 8 km, è pensata per essere adatta a tutti. Sarete accompagnati lungo un itinerario sicuro e piacevole, che parte dal parcheggio a Lago in Viale Dante Alighieri, toccando tappe suggestive come la rotonda del Marinaio, Viale Amendola, Piazza Marconi e Via Sant’Onofrio. Da lì si continua lungo la pista ciclopedonale fino a Via Cascina Cattaneo, poi si entra nel Comune di Germignaga, per infine rientrare a Luino attraversando il ponte che porta al Parco Margorabbia. Il ritorno seguirà lo stesso tracciato in direzione opposta, fino a tornare al punto di partenza.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di realtà attive e preziose del territorio: Gruppo Podistico Alto Verbano, Atletica 3V, AVIS Comunale di Luino, Associazione Nazionale Carabinieri e Nuova Pro Loco Città di Luino. «Camminare fa bene. Farlo insieme, ancora di più. Un grazie speciale alle signore del nostro Club per lo straordinario impegno e grande cuore», commenta Paolo Enrico, Presidente del Lions Club Luino.

«Questa non sarà solo una semplice camminata: sarà un momento per stare insieme, per scoprire (o riscoprire) il territorio, per respirare aria buona e sorridere. Ma soprattutto, sarà un modo per fare del bene. Vi aspettiamo numerosi, con scarpe comode e spirito leggero. Ogni passo sarà un piccolo aiuto, ogni chilometro un segno concreto di solidarietà», commenta Cristina Frontello Girgenti, in rappresentanza del Comitato Signore e Socie del Lions Club Luino.