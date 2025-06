Cade nel Ticino, giovane annega a Turbigo

Un giovane è annegato oggi nelle acque del Ticino a Turbigo. Ad allertare i soccorsi alcuni testimoni che lo hanno visto cadere nelle acque del fiume. Il fatto è avvenuto intorno alle 16 di sabato 14 giugno. I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno sono interventi sul posto, in via Tre salti, una località non distante dal centro.

Secondo alcune testimonianze, dei passanti lo avrebbero visto barcollare e poi cadere in un punto dove il fiume si interseca tra le province di Piemonte e Lombardia. Il malcapitato, un ragazzo sulla trentina di cui ancora non si conosce l’identità, avrebbe cercato di nuotare per raggiungere la sponda ma senza successo.

Una delle persone presenti sul posto, grazie alla corrente favorevole, dopo averlo riportato a riva avrebbe tentato un massaggio cardiaco ma l’esito sperato. I vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di recupero del corpo privo di vita. Sul posto forze dell’ordine e personale del 118.

(Foto di archivio)