Hansel, Gretel e la strega Clodoalda in scena a Malnate e ad Albizzate

Parte con una doppia replica per lo spettacolo Hansel, Gretel, e la strega Clodoalda, la nuova edizione della rassegna estiva per bambini e famiglie Che spettacolo”, promossa dalla compagnia L’Arca di Noe.

Il primo appuntamento è per la serata di giovedì 12 giugno a Malnate, in Villa Braghenti, alle ore 21, mentre la replica andrà in scena l’indomani, venerdì 13 giguno, alle ore 20.45 nell’area feste di piazza IV Novembre ad Albizzate (in caso di pioggia all’interno della sala Piotti – stesso indirizzo).

Hansel, Gretel e la strega Clodoalda

Due attori (Davide Scaccianoce e Noemi Bassani) riordinando il magazzino del teatro, tra le carabattole e i costumi, ripescano un polveroso baule. Cosa ci sarà dentro?

Tanti ricordi… e una sorella ed un fratello che hanno voglia di raccontare la loro storia!

Tra burattini, canzoni e qualche biscotto i due attori si metteranno in gioco per aiutare i due fratellini a tornare a casa.

Spettacolo della compagnia L’Arca di Noe con i pupazzi di Gabriella Roggero e la regia di Walter Broggini. Musiche di Stefano Tosi.

Ingresso libero e gratuito.

Adatto dai 3 anni in su. Durata circa 50 minuti.

Per maggiori informazioni scrivere a arcadinoeteatro@gmail.com oppure 351 3751758.