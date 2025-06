I Vikings Malnate sorridono: successo nel derby con Saronno

Domenica con il sorriso per i Vikings Malnate della Serie C che in un pomeriggio caldissimo si aggiudicano il derby con il Saronno. Contro l’altra unica compagine della provincia, la vittoria per manifesta arriva al 7° inning con il punteggio di 12-1, in un match (e vista la temperatura elevata, per fortuna), durato appena 2 ore e mezzo. Partenza con il botto dei malnatesi che al 3° inning conducono già per 10-1, con i malnatesi bravi ad approfittare nel box di battuta di ogni lancio del monte avversario per andare in valido. Di fatto il match si chiude qui, grazie anche alla solida difesa ospite che non concede praticamente nulla agli avversari: il ruolino recita, infatti, un solo errore in tutto l’incontro. (Foto: Laura Massarenti)

Buona la prestazione sul mound per Matteo Cristofoletti, ben guidato dietro il piatto di casa base dal giovanissimo catcher Matteo Bonacera, il cui rendimento è in crescita nel corso delle ultime settimane.

La palma del migliore va a Federico Forcella che si conferma mazza incandescente, autore di un singolo, un doppio ed un fuoricampo interno, con ben 6 RBI nel ruolino, miglior prestazione offensiva stagionale per un giocatore dei Vikings

Appuntamento a domenica prossima, quando i Vikings torneranno a calcare il diamante di casa per affrontare la compagine novarese del Porta Mortara, team molto giovane ma che si sta dimostrando essere un contendente per la promozione in Serie B, occupando la seconda posizione in classifica. Play ball alle ore 15.00