La Inox Team Saronno sbanca Castelfranco Veneto e si rilancia

La Inox Team Saronno torna alla vittoria dopo la brutta prestazione della scorsa settimana a Bologna e sbanca il campo di Castelfranco Veneto seppur priva dell’infortunata Sara Cianfriglia. Un successo, quello ottenuto dalla squadra di Willy Pino arrivato grazie a una prova tutta cuore che porta in dote due punti molto utili per sia per la qualificazione ai playoff sia per la rincorsa alla final four di Coppa Italia.

GARA 1 – Dopo un avvio con difese molto attente l’equilibrio viene rotto solo nella parte alta del 3°, quando con un gioco corale di squadra il Saronno passa in vantaggio. Aurora Treccani, che in precedenza aveva guadagnato la base ball, viene eliminata mentre avanza in seconda sul bunt di Mirta Anselmi che resta in prima. Il doppio al centro di Alessandra Rotondo fa segnare alla sua compagna il punto dell’1-0.

Anita Bartoli guadagna un’altra base su Biasi.

Neely Peterson batte un singolo e Rotondo segna il 2-0, Bartoli è in seconda. In successione il doppio di Barbora Saviola si trasforma nel 3-0 di Bartoli. Il singolo di Milena Ouly Pouye nel 4-0 di De Luca, che nel frattempo aveva sostituito il catcher statunitense nella corsa. Nelle riprese successive il risultato non cambia, nonostante alcune valide da entrambe le parti.

GARA 2 – Il secondo match si chiude in favore delle ospiti al 6° inning per manifesta. La prima ripresa il lead off Alessandra Rotondo parte subito forte con un triplo al centro. L’home run di Anita Bartoli porta subito due punti.

Nel secondo gioco Aurora Treccani batte un singolo a destra, Mirta Anselmi uno a sinistra, Treccani sfrutta l’indecisione difensiva veneta e segna il 3-0. Nella parte bassa del terzo le padrone di casa cercano di rientrare in partita e siglano l’1-3 con Vittoria Zumerle.

Rapidamente si accede al 5° inning durante il quale entrambe le compagini segnano due punti. La solita Saviola mette la palla oltre la recinzione per Saronno. Le Thunders & Dragons Softball e Baseball ASD Castellana rispondono con un lavoro di pazienza con Gregnanin e Sofia Fabbian che corrono a casa base.

Nel sesto inning si chiudono i conti quando la Inox Team “sbanca” il diamante di Castelfranco siglando sei punti, frutto di diverse valide grazie a Vittoria Franzosini, Aurora Traccani e Mirta Anselmi. Il fuori campo di Neely Peterson porta anche Alessandra Rotondo a casa base. Il singolo di Angelica Agrò fa segnare Saviola. Nella parte bassa in rapida successione arrivano le eliminazioni per le venete e Saronno porta a casa il risultato.

Saluta intanto la Inox Team Saronno l’esterno classe 2002 Sara Cianfriglia che termina anzitempo la stagione a causa di un infortunio subito nella prima giornata del girone di ritorno a Collecchio. L’esito degli esami clinici la costringono Cianfriglia a un intervento chirurgico ed uno stop forzato.