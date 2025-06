Manuel Iori torna al Cittadella: guiderà i veneti in Serie C

Dopo 9 anni di Serie B il Cittadella è stato retrocesso e ripartirà dalla Serie C. Terminata una stagione negativa nei risultati, l’ambizione della società veneta sarà quella di tornare nella seconda serie nel più breve tempo possibile.

E per cercare di raggiungere l’obiettivo, il club si affida a una sua bandiera, che viene da Gavirate. Sarà infatti Manuel Iori l’allenatore per la prossima stagione, che torna in granata dopo essere stato giocatore, capitano, bandiera e anche allenatore della Primavera.