Mercallo accende l’estate con il “Summer Fest 2025”

Il cortile del Circolo di Mercallo si trasforma sabato 28 giugno in un villaggio del divertimento tra stand gastronomici, gelato artigianale e un concerto scatenato

Una serata all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e del divertimento all’aria aperta: sabato 28 giugno il cortile del Circolo di Mercallo si trasforma per ospitare il Summer Fest 2025: l’evento pensato per far partire l’estate di Mercallo col piede giusto.

Tra salamelle, gelato e birra fresca

Dalle 19:00 nel cuore del paese si possono gustare tante proposte di street food per tutti i gusti. Nel menù non mancano i grandi classici come il panino con salamella alla griglia accompagnato da birra fresca, a cura del Bar da Pino, oppure la pizza a portafoglio firmata InFermenta, disponibile nelle versioni Marinara, Margherita e Mortazza.

Per chi ama i dolci, spazio alla creatività con la CreapPizza dolce con Nutella e frutta fresca, ma anche al gelato artigianale della Gelateria Sergio e ai prodotti genuini come yogurt, budini e crostatine proposti da Natura in Moto.

Musica live con i Monkey Scream

Alle 21.30 il palco si accende con l’energia dei Monkey Scream, una delle band più scatenate della zona. «Un mix esplosivo di rock, pop e disco anni ’70 e ’80 per uno show 100% live – promettono i componenti del gruppo – che non vi farà stare fermi un attimo».

Una serata per stare insieme

Il Summer Fest 2025 è l’occasione perfetta per ritrovarsi, gustare prodotti locali, ascoltare buona musica e godersi il clima estivo in compagnia. L’ingresso è libero e l’atmosfera è quella delle feste di paese dove tutto ruota attorno al piacere di stare insieme.