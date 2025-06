MiniGp: due weekend intensi tra grinta, cadute e rimonta per Daniele Battisti al CNV

La prima gara del CNV (Campionato Nazionale Velocità) disputata a Lignano Sabbiadoro (UD) il 26-27 aprile, ha visto il giovanissimo pilota di MiniGP residente in Provincia di Varese, Daniele Battisti, del Team Alemoto Corse, nella categoria 110 Junior, partecipare nella lotta a centro gruppo. Purtroppo, in gara 2 c’è stata la caduta che ha condizionato il bel weekend, complice un contatto fortuito proprio con un compagno.

Archiviata la prima tappa con un po’ di amaro in bocca, è stato il turno del Motodromo di Pomposa (FE), il 25-26 maggio. Fin dalle prove libere del venerdì, il passo di Daniele è apparso migliorato. Ma la fortuna continua a non sorridere: una caduta durante una sessione libera gli provoca dolore alla mano e obbliga il team a lavorare sulla moto per rimetterla in sesto.

Il sabato, con una buona qualifica in ottava posizione, Daniele affronta la Super Pole Race, gara breve con punteggio ridotto, chiudendo in settima posizione e guadagnando una piazza.

La domenica è il giorno delle due gare principali. L’emozione è palpabile: Daniele è teso, lo si legge negli occhi. Ma il warm-up del mattino è positivo e si parte per gara 1. Scattando dalla settima casella, il pilota lombardo si rende protagonista di una bella gara, intensa e combattuta, conclusa al sesto posto grazie a un sorpasso nelle curve finali proprio sul vincitore dell’ultima tappa del CIV.

Gara 2 è più complicata: una partenza difficile relega Daniele in nona posizione, ma riesce comunque a recuperare e chiudere ottavo. Prossimo appuntamento il 28-29 giugno alla pista 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (PV). Le gare saranno trasmesse in diretta live sul canale YouTube ufficiale CNV Motornext:

youtube.com/@cnvmotornext7798/streams

Per seguire Daniele anche fuori pista:

www.tiktok.com/@Dany_41_