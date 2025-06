Violento incidente a Parabiago: tre persone ferite, grave un motociclista

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi – martedì 24 giugno – a Parabiago, nell’Altomilanese. Coinvolte due auto e una moto. Lo scontro in via Butti, nei pressi del campo da rugby cittadino, con tre persone ferite in modo grave.

I coinvolti sono una donna di 46 anni, un uomo di 42 e un ragazzo di 19enne. Sul posto si sono recati i mezzi del 118 – si contano due ambulanze e un’automedica – ma anche l’elisoccorso decollato da Milano. La persona più grave è stata trasportata proprio con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE 10.45