Un’annata intensa e ricca di soddisfazioni per il San Michele Calcio

Si sta per concludere una stagione intensa per il San Michele Calcio di Casciago. Il campionato 2024/2025 ha portato una nuova salvezza per le prima squadra giallonera che milita in Prima Categoria. Dopo un girone d’andata complicato, la compagine guidata da Dario e Gabriele Barassi si è ripresa alla grande, disputando un ottimo ritorno chiuso con 23 punti e la permanenza nel torneo.

La grande novità dell’anno è stata però sicuramente la Juniores, iscritta nuovamente dopo un anno di pausa. La formazione guidata da mister Pace, creata da zero, ha chiuso un campionato eccellente in seconda posizione a parimerito con il Laveno. Media classifica per gli Allievi U17, mentre i giovanissimi Under 15 hanno terminato in quarta posizione.

Il settore giovanile del San Michele conta ormai tutte le categorie di età sia agonistiche sia non agonistiche (con anche due squadre femminili) in piena salute, con il conto degli iscritti che ha toccato quota 178 tesserati. Anche i tornei di fine anno al Centro sportivo di Casciago sono stati un successo di pubblico.

La stagione è agli sgoccioli con gli ultimi allenamenti, ma anche con una chicca finale: i Giovanissimi 2010/2011 e gli Esordienti 2012 e 2013 hanno partecipato infatti nel lungo weekend del 2 giugno alla 7° Riviera Summer Cup tra Cattolica, Tavullia e Vallefoglia con squadre provenienti da tutta Italia. Una tre giorni di calcio e divertimento con ottimi risultati, belle partite, qualche rimpianto, ma sicuramente il modo migliore per chiudere l’annata e darsi appuntamento al 2025/2026.