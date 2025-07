Alpinisti in difficoltà sul Monte Rosa, soccorso dei vigili del fuoco di Malpensa

L’allarme è scattato nella notte per il mancato rientro di due alpinisti che si erano avventurati sul Monte Rosa: un sos difficile da gestire per via dell’oscurità e delle carenti comunicazioni col 112, tanto da far optare al gruppo (era presente una guida) a passare la note in quota.

Alle prime luci dell’alba le ricerche sono ripartite con l’ausilio di un mezzo aereo: si tratta d un “Drago 150“ dei vigili del fuoco in forza al gruppo volo di Malpensa. Le condizioni degli alpinisti sono buone e le operazioni di ricupero intorno alle 7 erano già a buon punto.

La zona dove si concentrano le operazioni è quella non distante dalla “Cresta Signal“. Le operazioni, com si accennava, sono rese difficili dalla carenza di comunicazioni telefoniche.