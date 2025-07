Chiusura dello svincolo A8 di Castellanza verso Milano fino al 28 luglio: alternative e viabilità

Nell’ambito del programma di riqualifica delle barriere di sicurezza e antirumore, sulla A8 Milano-Varese, sarà necessario chiudere la rampa di ingresso dello svincolo di Castellanza, in direzione Milano, in modalità continuativa, fino alle 5:00 di lunedì 28 luglio.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano. Per gestire al meglio la viabilità, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia ha previsto, per il periodo delle lavorazioni, un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.