Il caldo non risparmia i grandi laghi. Il Ceresio tocca i 28 gradi

Secondo le ultime rilevazioni di Copernicus, il programma europeo dedicato al monitoraggio ambientale, alcune aree del Mediterraneo hanno registrato scostamenti termici superiori ai 5°C rispetto alla media del periodo. Un fenomeno che non riguarda però soltanto il mare ma anche gli altri specchi d’acqua come i laghi e i fiumi. Il servizio meteorologico Meteonews per la Svizzera, ha analizzato il fenomeno cercando di individuare anche i possibili effetti di questo surriscaldamento, come ad esempio le difficoltà incontrate da alcune specie ittiche e il profilerare di alghe nelle arre più colpite.

In Svizzera i grandi laghi hanno registrato un significativo aumento delle temperature dell’acqua che in alcune zone ha toccato sette gradi in più dell’andamento medio registrato nel periodo tra il 1983 e il 2024.

Le rilevazioni riportate nell’articolo (qui il link con tutti i dati) riguardano i bacini svizzeri e le aree elevetiche dei grandi laghi, come il Ceresio dove si sono toccati i 28 gradi (5 in più rispetto alla media di questo periodo). A seguire quelli di Zurigo e di Zugo, con 27 gradi, e il Lemano, con 26. Le rilevazioni per il Lago Maggiore si attestano a 25 gradi.