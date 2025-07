Il Ferragosto Lavenese scalda i motori

Laveno Mombello si prepara a vivere una delle festività più attese dell’estate 2025 con il Ferragosto Lavenese, un evento che per quattro giorni, dal 13 al 16 agosto, trasformerà la cittadina sulle rive del Lago Maggiore in un palcoscenico di eventi, musica, cultura e gastronomia. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello, offrirà a residenti e turisti una serie di appuntamenti indimenticabili per tutti i gusti e tutte le età.

Volo di luci sul lago

Il tema centrale dell’edizione 2025 è “Volo di Luci sul Lago”, che si concretizzerà in un programma ricco di eventi serali, tra cui il gran finale con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il Lago Maggiore. Musica dal vivo, animazione per bambini, gastronomia locale e tanto divertimento saranno i protagonisti della festa.

Mercoledì 13 agosto: Famiglie e spettacolo

Il primo giorno del festival è dedicato alle famiglie. In Piazza Caduti del Lavoro, si terrà uno spettacolo per bambini, mentre in Piazza Matteotti si esibiranno Beppe Braid e Mauro Villata in uno spettacolo di cabaret che promette risate e divertimento per tutti. Non mancherà l’apertura dello stand gastronomico, per assaporare la cucina tipica locale.

Orario: Dalle 18:00 in poi

Luogo: Piazza Caduti del Lavoro e Piazza Matteotti

Ingresso: Gratuito

Meteo: In caso di maltempo, gli eventi si terranno al chiuso

Giovedì 14 agosto: Musica e cucina locale

Il secondo giorno del Ferragosto Lavenese sarà all’insegna della musica e della gastronomia. I più piccoli potranno divertirsi con l’animazione in Piazza Caduti del Lavoro, mentre la cucina locale sarà protagonista con piatti tipici. In serata, la band MDF si esibirà sulla chiatta, offrendo un concerto di musica italiana che spazierà dagli anni ‘80 a oggi.

Orario: Animazione bambini dalle 18:00, concerto alle 21:00

Luogo: Piazza Caduti del Lavoro, chiatta

Ingresso: Gratuito

Meteo: In caso di pioggia, concerto su una location coperta

Venerdì 15 agosto – Ferragosto! La grande notte

Il giorno di Ferragosto sarà il più ricco di eventi. Oltre all’intrattenimento per bambini e alla cucina tipica in Piazza Caduti del Lavoro, la serata vedrà la Benedizione delle barche illuminate nel golfo e il tradizionale spettacolo pirotecnico “Volo di Luci sul Lago”, che regalerà emozioni uniche sul Lago Maggiore. Dopo il gran finale pirotecnico, il party proseguirà con la musica di DJ Max, che intratterrà il pubblico con latino, revival e musica disco fino a mezzanotte.

Orario: Benedizione barche alle 20:00, spettacolo pirotecnico alle 22:30

Luogo: Golfo di Laveno Mombello, Piazza Caduti del Lavoro

Ingresso: Gratuito

Meteo: In caso di maltempo, i fuochi saranno posticipati

Sabato 16 agosto: Auto d’epoca e musica dal vivo

L’ultimo giorno del festival prevede un’affascinante esposizione di auto d’epoca, che farà la gioia degli appassionati del genere. Non mancherà l’appuntamento gastronomico con la Pizzoccherata – 2ª edizione, un piatto tipico della tradizione lombarda. In serata, la musica prenderà vita con il DJ Silvio Biasio in Piazza Caduti del Lavoro e un DJ set sulla spiaggia di Cerro con il gruppo CCDG. La serata culminerà con il concerto jazz del Fluid Trio a Villa Fumagalli, che offrirà un tocco raffinato e coinvolgente alla chiusura del festival.

Orario: Esposizione auto dalle 10:00, pizzoccherata a pranzo, DJ set dalle 18:00

Luogo: Piazza Caduti del Lavoro, spiaggia di Cerro, Villa Fumagalli

Ingresso: Gratuito

Meteo: Eventi all’aperto, ma la location è pronta in caso di pioggia

Sito ufficiale per info: www.comune.lavenomombello.it