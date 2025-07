Incidente a Gavirate, auto contro un muro. Un ferito e code

Incidente stradale all’ingresso del centro di Gavirate: un’automobilista è uscito di strada sulla curva tra via Mazza, via Cavallotti e Corso Garibaldi, schiantandosi con il veicolo.

L’urto è stato violento, sul posto sono state fatte intervenire ambulanza della locale Croce Rossa, automedica e anche i vigili del fuoco, soprattutto perché si temeva ci fossero difficoltà ad estrarre la persona ferita, un 54enne. Per fortuna all’arrivo della squadra dei pompieri l’uomo era già stato messo sulla barella: ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri, per i necessari rilievi.

I vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza del veicolo.

Si registrano code sulle vie che confluiscono sull’incrocio, in particolare dalla Statale in ingresso da Comerio.