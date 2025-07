La giunta di Busto Arsizio fa slittare la seconda rata della Tarip e “addolcisce” il rientro dalle vacanze

La Giunta comunale di Busto Arsizio, nella seduta del 9 luglio, ha approvato una serie di delibere che toccano ambiti diversi, dai servizi per la prima infanzia alla promozione sociale, fino alla rimodulazione della tassa rifiuti. Proprio quest’ultimo punto riguarda da vicino tutti i cittadini: è stato infatti deciso di posticipare la scadenza della seconda rata della TARIP, la tariffa rifiuti puntuale corrispettiva, dal 1° al 30 settembre.

Slitta al 30 settembre la seconda rata della Tari

La modifica proposta dall’assessore Albani risponde all’esigenza di non gravare sulle famiglie nel periodo immediatamente successivo alle vacanze estive. La prima rata è già scaduta il 16 giugno, mentre resta invariata la scadenza della terza e ultima rata, fissata al 1° dicembre.

“Nidi Gratis Plus”, il Comune aderisce alla misura regionale

Su proposta dell’assessore Miriam Colombo, la Giunta ha approvato l’adesione al progetto regionale “Nidi Gratis Plus 2025/2026”. L’iniziativa, destinata a sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, prevede l’abbattimento totale della retta per i servizi per l’infanzia. A Busto Arsizio sono coinvolte 8 strutture (6 nidi comunali, 1 in concessione e 1 convenzionato), per un totale di 305 posti. Il finanziamento è interamente coperto da Regione Lombardia.

Contributo a “Liberi di Crescere”

Approvato anche un contributo di 2.000 euro all’associazione “Liberi di Crescere” per il soggiorno marino organizzato per 23 ragazzi con disabilità e i loro accompagnatori. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore Paola Reguzzoni.

Saranno infine sottoposte al Consiglio le delibere riguardanti:lo stato di attuazione dei programmi 2025; la modifica dell’articolo 125 del regolamento di Polizia Mortuaria; l’adesione del Comune alla Fondazione Varese Welcome.