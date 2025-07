Le stelle e il cielo: le osservazioni astronomiche con Antares Legnano al Parco Alto Milanese

Una serata di osservazione astronomica organizzata da Antares Legnano in collaborazione con il Consorzio del Parco per scorpire tutti i segreti della volta stellata. L’appuntamento con il cielo è per Venerdì 1 agosto, a partire dalle ore 21, nel Parco Alto Milanese che si estende tra i comuni di Busto Arsizio, Legnano e Castellanza. Un’occasione per scoprire lo spettacolo delle stelle cadenti e osservare i principali corpi celesti in compagnia di esperti divulgatori. Le visite all’Osservatorio Astronomico “Città di Legnano” sono temporaneamente sospese, in attesa del rinnovo della convenzione per la gestione e della definizione delle nuove modalità di accesso. Per questo, il gruppo astrofili ha deciso di spostare le osservazioni presso la sede del parco a Busto Arsizio, per non rinunciare a condividere la passione per l’astronomia con il pubblico.

Il cielo estivo

La serata si inserisce nel periodo delle Perseidi, le classiche “stelle cadenti” di agosto, con il picco previsto nella notte tra il 12 e il 13. Anche se la Luna potrà disturbare parzialmente l’osservazione, sarà comunque possibile ammirare le meteore più luminose e, con un po’ di fortuna, qualche bolide spettacolare. La partecipazione alla serata è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione per motivi organizzativi. Per raggiungere il Parco Alto Milanese, l’ingresso si trova in via Guerrazzi a Busto Arsizio. È consigliabile portare una coperta o una sedia da campeggio e abbigliamento adeguato per le ore serali.