Notte Bianca a Saronno, modifiche alla viabilità, trasporto pubblico e misure di sicurezza

Il Comune e la Polizia locale di Saronno ricordano che in occasione della Notte Bianca in programma sabato 5 luglio, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità e divieti alla circolazione per poter consentire lo svolgimento degli eventi in programma.

Divieti di circolazione

Dalle 12 di sabato 5 luglio fino alle 3 di notte di domenica 6 luglio è vietata la circolazione lungo le seguenti vie:

via Roma (tratto compreso tra Via Manzoni e Piazza Libertà); piazza Libertà; via Garibaldi; via Taverna; via Caronni; corso Italia (tratto compreso tra Via Carcano e Piazza Libertà); vicolo Santa Marta; piazza Avis; via Genova; via Pusterla; via Solferino; via Micca (tratto compreso tra vSan Giuseppe e via Cavour); piazza De Gasperi;via Cavour; vicolo Pozzetto; vicolo Scuole; piazza Schuster; via S. Cristoforo; vicolo Del Caldo; vicolo Del Lino; piazza La Malfa; piazza Riconoscenza; vicolo Castellaccio; via Portici; via Padre Monti; piazza Indipendenza; via G. Pasta; via Tommaseo (tratto compreso tra via Monti e via Gianetti); via San Giacomo.

Nelle vie indicate sino alle 15 è consentito il transito ai residenti, agli autorizzati alla manifestazione per le operazioni di carico/scarico, agli operatori economici della Ztl, ai taxi, ai veicoli utilizzati da persone diversamente abili.

Dalle 15 del 5 luglio alle 03 del 6 luglio potranno circolare esclusivamente i mezzi di pronto soccorso, i mezzi di pronto intervento ed i mezzi a disposizione delle forze di Polizia sugli itinerari predisposti.

Divieti di sosta

Dalle 12 di sabato 5 luglio alle 07 di domenica 6 luglio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata nelle seguenti vie:

Via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà); piazza Libertà; piazza Cadorna; via Garibaldi; via Taverna; corso Italia; piazza Volontari del Sangue; via Genova; via Pusterla; piazza De Gasperi; via Cavour; vicolo Pozzetto; piazza La Malfa; vicolo Scuole; piazza Schuster; vicolo Del Lino; vicolo Del Caldo; via San Cristoforo; via Portici; piazza Riconoscenza; via Padre Monti; piazza Indipendenza;

In via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà) sarà consentito il transito e la sosta dei veicoli in uso alle persone disabili in possesso di regolare pass ed ai mezzi in uso agli organizzatori dell’evento.

I veicoli utilizzati dai residenti muniti di pass tipo A-APR-ANR-Disco-Pass temporanei potranno sostare nelle aree esterne alla Ztl, non soggette a divieto di sosta, nelle zone disciplinate in regime di disco orario e di sosta a pagamento senza essere soggetti a limitazioni di tempo né obblighi di pagamento.

I residenti in possesso di pass tipo R1-R2-R3, potranno sostare nelle zone disciplinate in regime di disco orario o di sosta a pagamento, senza limitazioni di tempo e obblighi di pagamento, nelle aree non soggette a divieto di sosta o di fermata.

Nella giornata di sabato 5 Luglio 2025 tutti i parcheggi inseriti nella Zpru (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) e in tutta la Città sono liberi senza riserve e senza limitazione oraria e non sono soggetti a pagamento.

Restano riservati gli stalli sosta per le persone diversamente abili, bus, mezzi di pronto intervento, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia locale.

Dalle 15 di sabato 5 luglio alle 07 di domenica 6 luglio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata lungo le seguenti vie:

via Verdi; piazza Aviatori d’italia; piazza Unità d’Italia (tratto compreso tra civico 32 e civico 38) via San Giuseppe (tratto compreso tra Via V. Monti e Via Carcano); via Caduti della Liberazione; piazza Cadorna; via Carcano; via Solferino; via Leopardi; via Mazzini; viale Rimembranze (tratto compreso tra civico, 45 e civico, 63);

Divieti di transito e trasporti pubblici

Dalle 16 di sabato 5 luglio alle 03 di domenica 6 luglio è vietato il transito dei veicoli compresi i bus urbani ed extraurbani lungo le seguenti vie:

via Caduti Della Liberazione; via Leopardi; via Antici; via Vittorio Veneto; via Mazzini; via Torino; via Verdi; piazza Aviatori d’Italia; piazza Unità d’Italia (tratto compreso tra civico 32 e civico 38); piazza Cadorna; corso Italia (tratto compreso tra via Carcano e via I° Maggio); via Carcano;

via Molino; piazza Caduti di Nassiriya; piazza San Francesco; via Micca; via Guanella (tratto compreso tra via Ramazzotti e via San Giuseppe); via San Giuseppe (tratto compreso tra via Volonterio e via Carcano); via Primo Maggio (tratto compreso tra via Lanino e corso Italia); via Legnanino eccetto bus extraurbani (tratto compreso tra via Ferrari e via Primo Maggio).

Dalle 16 di sabato 5 luglio alle 03 di domenica 6 luglio il transito veicolare subirà deviazioni ed interruzioni nelle seguenti vie:

via Primo Maggio (tratto compreso tra via Varese e via Lanino); via Legnanino (tratto compreso tra via Varese e via Primo Maggio); viale Rimembranze; via Cantore; via Ramazzotti (tratto compreso tra via Pola e via Micca).

Fino alle 18.00 potranno accedere i mezzi degli autorizzati alla manifestazione per effettuare le operazioni di carico/scarico con rientro alle 02.30 del 6 luglio salvo diverse disposizioni della Polizia locale.

Il transito dei mezzi di linea urbani ed extraurbani sarà disciplinato nel seguente modo: Soppressione del capolinea di Piazza Cadorna/Cantore dalle 16, nuovo capolinea per tutti gli extraurbani in via I° Maggio/Stazione bus.

La viabilità sarà disciplinata nel seguente modo:

Bus extraurbani provenienti da Est: via Roma, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese, via Legnanino Stazione bus di via I° Maggio. Ritorno: via Legnanino,via Varese, viale Lombardia, via Piave, via Miola, via Bergamo.Bus extraurbani provenienti da Nord: via Larga, via Miola, via Piave, viale Lombardia, via Varese, via Legnanino, Stazione autobus di Via I° Maggio. In alternativa: via Miola, via Frua, via Bellavita, via San Francesco, via Prealpi, via Volonterio, via Varese, via Legnanino e viceversa ritorno.

Bus extraurbani provenienti da Suhttp://www.centrometeolombardo.com/radar/d: via Varese, via Legnanino, Stazione autobus di via I° Maggio e viceversa ritorno.

Bus extraurbani provenienti da Ovest-Nord-Ovest: ia Novara, ia Varese, ia Legnanino, Stazione autobus di ia I° Maggio e viceversa ritorno.

Bus extraurbani con fermata Ospedale di Saronno Piazza Borella: hanno possibilità di accesso sull’itinerario ia Bergamo, piazza Borella, via Frua e viceversa oppure via Varese, via Frua, Piazza Borella, via Milano, via Marconi, via Visconti, via Bergamo, piazza Borella, via Frua.

Nella giornata di sabato 5 Luglio 2025 il servizio di trasporto urbano è sospeso dalle 16. I

Il parcheggio ubicato all’interno delle ferrovie nord di via Diaz sarà accessibile esclusivamente da via Pagani/Griffanti, dalle 16.00 del 5 luglio fino alle 03 del giorno 6 luglio.

I taxi potranno accedere alla stazione da viale Rimembranze/Cantore con uscita da via Cantore e da Viale Rimembranze. In alternativa da via Ferrari/B. Luini con uscita da via B. Luini/Legnanino.

In via Legnanino dalle 16 del 5 luglio alle 03 del 6 luglio è vietata la sosta in regime di rimozione forzata al fine di consentire il transito dei mezzi extraurbani di linea e dei mezzi di pronto soccorso.

Dalle 12.30 di sabato 5 luglio i parcheggi a pagamento ubicati all’esterno dell’area della manifestazione non sono soggetti a pagamento, ad eccezione del parcheggio di via Pola e del parcheggio multipiano ubicato in via Milano

Bevande in vetro e lattina vietate

Dalle 14 di sabato 5 luglio alle 03 di domenica 6 luglio su tutta l’area interessata dalla Notte Bianca, per motivi di sicurezza le bevande non saranno somministrate in contenitori di vetro e lattina.