Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

A Materia Michele Mozzati racconta Stromboli tra memorie, amicizie e vulcani

Martedì 2 settembre alle 21 a Materia Spazio Libero la presentazione del romanzo Acqua fuoco trottola, un intreccio di ricordi e rinascite

Materia Varesenews

Un viaggio letterario che intreccia paesaggi, amicizie e il fuoco eterno di un’isola vulcanica. Martedì 2 settembre alle 21.00, a Materia Spazio Libero di Castronno, Michele Mozzati presenterà il suo romanzo Acqua fuoco trottola.

L’autore conduce il lettore su Stromboli, terra di suggestioni e contrasti, dove sei amici — un tempo attori negli anni Ottanta — si ritrovano dopo trent’anni. Un incontro che riapre le porte di utopie giovanili ormai sbiadite, ma mai del tutto spente.

Tra racconti sospesi tra realtà e finzione, il vulcano si erge a metafora potente: sotto la cenere delle vite cambiate, qualcosa continua ad ardere.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

La Stromboli di Mozzati: Acqua, fuoco e ciò che resta dei sogni

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.