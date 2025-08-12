A Materia Michele Mozzati racconta Stromboli tra memorie, amicizie e vulcani
Martedì 2 settembre alle 21 a Materia Spazio Libero la presentazione del romanzo Acqua fuoco trottola, un intreccio di ricordi e rinascite
Un viaggio letterario che intreccia paesaggi, amicizie e il fuoco eterno di un’isola vulcanica. Martedì 2 settembre alle 21.00, a Materia Spazio Libero di Castronno, Michele Mozzati presenterà il suo romanzo Acqua fuoco trottola.
L’autore conduce il lettore su Stromboli, terra di suggestioni e contrasti, dove sei amici — un tempo attori negli anni Ottanta — si ritrovano dopo trent’anni. Un incontro che riapre le porte di utopie giovanili ormai sbiadite, ma mai del tutto spente.
Tra racconti sospesi tra realtà e finzione, il vulcano si erge a metafora potente: sotto la cenere delle vite cambiate, qualcosa continua ad ardere.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO
La Stromboli di Mozzati: Acqua, fuoco e ciò che resta dei sogni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
ccerfo su Un Varesotto su dieci vive all'estero: ecco dove si trovano e da dove sono partiti comune per comune
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.