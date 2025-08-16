Bellucci vola in finale al Sumter Challenger

Battuto il portoghese Faria in due set: domani la sfida decisiva. Prosegue l’ottimo momento di Mattia Bellucci, che centra la finale al Challenger di Sumter. Il tennista di Busto Arsizio, numero 74 ATP, ha sconfitto il portoghese Jaime Faria con un netto 6-0 6-4, conquistando l’accesso all’atto conclusivo del torneo.

Attesa per l’avversario in finale

Domani Bellucci si giocherà il titolo, ma resta ancora da definire chi sarà il suo rivale: il giapponese Shintarō Mochizukio il russo Aleksandr Shevchenko, impegnati nell’altra semifinale.

Un successo che conferma il percorso di crescita del 24enne bustocco, protagonista di una settimana di grande solidità, nella quale ha già superato prima Lukas Klein e ora Faria.

Grande vittoria di Jasmine Paolini a Cincinnati

Impresa di Jasmine Paolini che, dopo una partenza difficile, ha battuto la padrona di casa Coco Gauff (numero 2 del ranking WTA) con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3.

La 28enne azzurra ha saputo ribaltare un match complicato, trovando nel secondo set il ritmo giusto per mettere in difficoltà l’americana e portare a casa una vittoria prestigiosa.

Una vittoria di carattere

Dopo aver ceduto il primo set per 2-6, Paolini ha reagito con determinazione: nel secondo ha sfruttato le occasioni concesse da Gauff e ha chiuso 6-4. Nel terzo parziale l’azzurra ha mantenuto alta la concentrazione, chiudendo il match 6-3 e conquistando un posto in semifinale.