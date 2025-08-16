Bellucci vola in finale al Sumter Challenger
Il 24enne di Busto Arsizio, numero 74 ATP, ha superato in due set il portoghese Jaime Faria e si è qualificato per la finale del Challenger di Sumter. Jasmine Paolini ha battuto Coco Gauff e vola in semifinale a Cincinnati
Battuto il portoghese Faria in due set: domani la sfida decisiva. Prosegue l’ottimo momento di Mattia Bellucci, che centra la finale al Challenger di Sumter. Il tennista di Busto Arsizio, numero 74 ATP, ha sconfitto il portoghese Jaime Faria con un netto 6-0 6-4, conquistando l’accesso all’atto conclusivo del torneo.
Attesa per l’avversario in finale
Domani Bellucci si giocherà il titolo, ma resta ancora da definire chi sarà il suo rivale: il giapponese Shintarō Mochizukio il russo Aleksandr Shevchenko, impegnati nell’altra semifinale.
Un successo che conferma il percorso di crescita del 24enne bustocco, protagonista di una settimana di grande solidità, nella quale ha già superato prima Lukas Klein e ora Faria.
Grande vittoria di Jasmine Paolini a Cincinnati
Impresa di Jasmine Paolini che, dopo una partenza difficile, ha battuto la padrona di casa Coco Gauff (numero 2 del ranking WTA) con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3.
La 28enne azzurra ha saputo ribaltare un match complicato, trovando nel secondo set il ritmo giusto per mettere in difficoltà l’americana e portare a casa una vittoria prestigiosa.
Una vittoria di carattere
Dopo aver ceduto il primo set per 2-6, Paolini ha reagito con determinazione: nel secondo ha sfruttato le occasioni concesse da Gauff e ha chiuso 6-4. Nel terzo parziale l’azzurra ha mantenuto alta la concentrazione, chiudendo il match 6-3 e conquistando un posto in semifinale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.