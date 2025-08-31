Busto Arsizio, residenti di San Michele svegliati di notte da urla e schiamazzi: “Servono controlli”
Notti insonni nei pressi del supermercato di via Montello: "Non siamo contro il divertimento dei ragazzi ma non possiamo accettare cori da stadio in piena notte"
Un’altra notte difficile per i cittadini del quartiere San Michele a Busto Arsizio, nei pressi del supermercato di via Montello. Da tempo, infatti, un gruppo di giovani ha trasformato il parcheggio dell’area commerciale in luogo di ritrovo notturno, con auto parcheggiate a lungo e schiamazzi che si protraggono fino alle prime ore del mattino. (immagine generata con AI)
«Non vogliamo negare ai ragazzi la possibilità di stare insieme – spiegano i residenti – i momenti di aggregazione sono importanti, ma non possono trasformarsi in un disturbo continuo per chi vive qui e la notte dovrebbe riposare».
L’ultima segnalazione risale alla notte tra sabato e domenica: cori da stadio e urla tra le 2 e le 6 del mattino, con decine di famiglie costrette a restare sveglie. Le forze dell’ordine, contattate dai cittadini, sono intervenute solo all’alba, quando i ragazzi si erano già allontanati.
Una situazione che, secondo i residenti, non può più essere tollerata. «Chiediamo maggiore sorveglianza e la predisposizione di misure concrete: illuminazione più efficace, telecamere di controllo e pattugliamenti notturni. Vivere nel quartiere non deve significare dover rinunciare al sonno e alla tranquillità».
L’appello è ora rivolto all’amministrazione comunale e alle autorità competenti, affinché il parcheggio del supermercato non resti una “terra di nessuno” nelle ore notturne, ma torni a essere uno spazio sicuro e vivibile per tutti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.