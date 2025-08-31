Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio, residenti di San Michele svegliati di notte da urla e schiamazzi: “Servono controlli”

Notti insonni nei pressi del supermercato di via Montello: "Non siamo contro il divertimento dei ragazzi ma non possiamo accettare cori da stadio in piena notte"

giovani schiamazzi immagine AI

Un’altra notte difficile per i cittadini del quartiere San Michele a Busto Arsizio, nei pressi del supermercato di via Montello. Da tempo, infatti, un gruppo di giovani ha trasformato il parcheggio dell’area commerciale in luogo di ritrovo notturno, con auto parcheggiate a lungo e schiamazzi che si protraggono fino alle prime ore del mattino. (immagine generata con AI)

«Non vogliamo negare ai ragazzi la possibilità di stare insieme – spiegano i residenti – i momenti di aggregazione sono importanti, ma non possono trasformarsi in un disturbo continuo per chi vive qui e la notte dovrebbe riposare».

L’ultima segnalazione risale alla notte tra sabato e domenica: cori da stadio e urla tra le 2 e le 6 del mattino, con decine di famiglie costrette a restare sveglie. Le forze dell’ordine, contattate dai cittadini, sono intervenute solo all’alba, quando i ragazzi si erano già allontanati.

Una situazione che, secondo i residenti, non può più essere tollerata. «Chiediamo maggiore sorveglianza e la predisposizione di misure concrete: illuminazione più efficace, telecamere di controllo e pattugliamenti notturni. Vivere nel quartiere non deve significare dover rinunciare al sonno e alla tranquillità».

L’appello è ora rivolto all’amministrazione comunale e alle autorità competenti, affinché il parcheggio del supermercato non resti una “terra di nessuno” nelle ore notturne, ma torni a essere uno spazio sicuro e vivibile per tutti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.