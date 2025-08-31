Busto Arsizio, residenti di San Michele svegliati di notte da urla e schiamazzi: “Servono controlli”

Un’altra notte difficile per i cittadini del quartiere San Michele a Busto Arsizio, nei pressi del supermercato di via Montello. Da tempo, infatti, un gruppo di giovani ha trasformato il parcheggio dell’area commerciale in luogo di ritrovo notturno, con auto parcheggiate a lungo e schiamazzi che si protraggono fino alle prime ore del mattino. (immagine generata con AI)

«Non vogliamo negare ai ragazzi la possibilità di stare insieme – spiegano i residenti – i momenti di aggregazione sono importanti, ma non possono trasformarsi in un disturbo continuo per chi vive qui e la notte dovrebbe riposare».

L’ultima segnalazione risale alla notte tra sabato e domenica: cori da stadio e urla tra le 2 e le 6 del mattino, con decine di famiglie costrette a restare sveglie. Le forze dell’ordine, contattate dai cittadini, sono intervenute solo all’alba, quando i ragazzi si erano già allontanati.

Una situazione che, secondo i residenti, non può più essere tollerata. «Chiediamo maggiore sorveglianza e la predisposizione di misure concrete: illuminazione più efficace, telecamere di controllo e pattugliamenti notturni. Vivere nel quartiere non deve significare dover rinunciare al sonno e alla tranquillità».

L’appello è ora rivolto all’amministrazione comunale e alle autorità competenti, affinché il parcheggio del supermercato non resti una “terra di nessuno” nelle ore notturne, ma torni a essere uno spazio sicuro e vivibile per tutti.