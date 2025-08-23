Varese News

Castelveccana, proseguono le ricerche del giovane scomparso nel lago

Senza esito le ricerche condotte da Vigili del Fuoco e sommozzatori durante la notte nelle acque di Caldè

Caldé, proseguono le ricerche del 21enne scomparso nel lago

Sono proseguite senza esito per tutta la notte tra venerdì 22 e sabato 23 le ricerche del giovane che è scomparso dopo un tuffo nel Lago Maggiore a Castelveccana, nella zona delle Fornaci di Caldè.

I Vigili del Fuoco hanno predisposto l’automezzo speciale che funge da sala operativa mobile e posto di comando per coordinare le attività di ricerca e soccorso; in acqua sono stati utilizzati sia un battello pneumatico sia il personale del Nucleo Sommozzatori, specializzato in questo genere di interventi.

La ricerca però ha dato purtroppo esito negativo. Il giovane, un 21enne di origini straniere, si era tuffato nel lago intorno alle 15,30 di venerdì pomeriggio ma non era riemerso dalle acque. L’allarme è scattato nel giro di pochi minuti con l’arrivo delle ambulanze da Luino, dei Vigili del Fuoco e dell’imbarcazione della Guardia Costiera. Da allora però, del ragazzo non ci sono più notizie.

Ragazzo di 21 anni si tuffa nel lago alle Fornaci di Caldè. Ricerche in corso coi sommozzatori

Pubblicato il 23 Agosto 2025
