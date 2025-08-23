Castelveccana, proseguono le ricerche del giovane scomparso nel lago
Senza esito le ricerche condotte da Vigili del Fuoco e sommozzatori durante la notte nelle acque di Caldè
Sono proseguite senza esito per tutta la notte tra venerdì 22 e sabato 23 le ricerche del giovane che è scomparso dopo un tuffo nel Lago Maggiore a Castelveccana, nella zona delle Fornaci di Caldè.
I Vigili del Fuoco hanno predisposto l’automezzo speciale che funge da sala operativa mobile e posto di comando per coordinare le attività di ricerca e soccorso; in acqua sono stati utilizzati sia un battello pneumatico sia il personale del Nucleo Sommozzatori, specializzato in questo genere di interventi.
La ricerca però ha dato purtroppo esito negativo. Il giovane, un 21enne di origini straniere, si era tuffato nel lago intorno alle 15,30 di venerdì pomeriggio ma non era riemerso dalle acque. L’allarme è scattato nel giro di pochi minuti con l’arrivo delle ambulanze da Luino, dei Vigili del Fuoco e dell’imbarcazione della Guardia Costiera. Da allora però, del ragazzo non ci sono più notizie.
Ragazzo di 21 anni si tuffa nel lago alle Fornaci di Caldè. Ricerche in corso coi sommozzatori
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.