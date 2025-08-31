Con Acli Varese corsi gratuiti di italiano per stranieri
Fino al 12 settembre è possibile preiscriversi alle lezioni per favorire integrazione e socialità
Ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri promossi dalle ACLI provinciali di Varese.
Le preiscrizioni sono aperte fino al 12 settembre nella sede di via Speri Della Chiesa Jemoli n.9.
L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa non solo per imparare la lingua italiana, ma anche per conoscere nuove persone e sentirsi parte attiva della comunità locale.
Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi al numero 0332.281204, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.
