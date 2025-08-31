Varese News

Con Acli Varese corsi gratuiti di italiano per stranieri

Fino al 12 settembre è possibile preiscriversi alle lezioni per favorire integrazione e socialità

Generico 25 Aug 2025

Ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri promossi dalle ACLI provinciali di Varese.

Le preiscrizioni sono aperte fino al 12 settembre nella sede di via Speri Della Chiesa Jemoli n.9.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa non solo per imparare la lingua italiana, ma anche per conoscere nuove persone e sentirsi parte attiva della comunità locale.

Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi al numero 0332.281204, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

Pubblicato il 31 Agosto 2025
