Frontale a Brovello Carpugnino tra auto e pullman: due feriti gravi, intervento dell’elisoccorso

Grave incidente stradale questa mattina, lunedì 4 agosto, sulla via Tagini, poco prima dell’abitato di Brovello Carpugnino (Vco), dove un’auto e un pullman si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

L’impatto, avvenuto intorno alle 8.10, è stato particolarmente violento: due persone sono rimaste incastrate nei rispettivi mezzi e hanno richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del comando di Verbania, intervenuti per liberarle.

A riportare le conseguenze più gravi è stato il conducente dell’utilitaria, soccorso in condizioni critiche e elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Novara dall’elicottero sanitario. Anche un passeggero del pullman, rimasto intrappolato, è stato liberato dai pompieri e trasferito in ospedale in codice rosso.

Altri tre passeggeri del pullman sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 con diverse ambulanze e la Polizia Stradale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di rimozione dei mezzi e pulizia della carreggiata sono proseguite per tutta la mattinata.