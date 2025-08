Grigliata di Ferragosto a Varese: festa e spritz offerto al Posto Giusto di Masnago

Nel locale di via Amendola 7 a Varese una giornata di sapori e convivialità con barbecue, musica e giochi d’acqua nel giardino del locale. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

A Varese il Ferragosto si festeggia all’insegna della buona cucina e della compagnia. Venerdì 15 agosto, il ristorante Al Posto Giusto di Masnago organizza una grigliata speciale aperta a tutti, con un menù pensato per celebrare la tradizione italiana e momenti di divertimento per adulti e bambini. L’appuntamento è nel giardino del locale, dove l’atmosfera informale e rustica sarà la cornice di una giornata di relax estivo.

Grigliata e menù della tradizione

Il pranzo prevede un percorso gastronomico completo: si inizia con uno spritz di benvenuto e focaccia calda, segue un tagliere di salumi della casa e la grigliata di carne mista con manzo, maiale e pollo, accompagnata da verdure alla griglia, patatine croccanti e salse artigianali.

Il costo è di 35 euro a persona, bevande escluse. La prenotazione è consigliata vista l’alta affluenza attesa per la giornata festiva (al numero 375 886 5600).

Giochi d’acqua e momenti di socialità

Oltre al pranzo, il programma include anche momenti di svago: per i più audaci sono previsti gavettoni nell’area dedicata del giardino, un’occasione per rinfrescarsi e divertirsi in compagnia. L’iniziativa punta a ricreare l’atmosfera tipica delle feste di paese, con musica di sottofondo e spazi all’aperto pensati per famiglie e gruppi di amici.

Dove e quando

L’appuntamento è per venerdì 15 agosto al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese. L’evento si svolge a pranzo, a partire dalle ore 12.30, e prosegue per tutto il pomeriggio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il locale.

Informazioni utili

Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato. La giornata è pensata per chi resta in città ad agosto e cerca un’occasione di incontro e convivialità.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

