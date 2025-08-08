Guasto risolto, all’ospedale di Varese ritorna gradualmente l’acqua
Le Reti, società che gestisce la fornitura idrica, in una nota spiega l'intervento sull'allacciamento che alimenta la tubazione del Circolo
Dopo le 15, l’acqua corrente è tornata a scorrere dai rubinetti dell’ospedale di Circolo di Varese. Il getto non è ancora ottimale e lo stop forzato prevede un ripristino lento di tutti i punti di erogazione. (immagine di repertorio)
I tecnici della società Le Reti hanno individuato il guasto che dalla scorsa notte, attorno alle 1.30, ha provocato l’interruzione idrica sia al monoblocco sia negli altri padiglioni.
In un primo momento, si era pensato all’intasamento dei filtri che si trovano nel punto di congiunzione tra la condotta pubblica e le tubazioni dell’ospedale. La fornitura di acqua da parte della società Le Reti si è interrotta solo al Circolo e non alle utenze circostanti.
Dopo l’iniziale via libera alle 10 di questa mattina, si è avuto un nuovo stop che ha mandato in tilt le attività ospedaliere ormai avviate.
La direzione dell’Asst Sette Laghi è così intervenuta per definire un piano di emergenza. Sono stati chiamati i vigili del fuoco per riempire le cisterne interne attraverso le autobotti, una risorsa essenziale ma insufficiente a coprire l’intero fabbisogno di acqua. È stato privilegiato il monoblocco, dove si trovano i degenti e la gran parte delle attività, ma eliminando utilizzi secondari rispetto all’uso sanitario.
Otto tecnici di Le Reti, coadiuvati dai coordinatori da remoto e da 3 operatori della ditta di scavi, hanno lavorato sul campo per cercare la falla principale e, una volta trovata e risolta, si è proceduto a pompare acqua nelle vasche quasi del tutto vuote. A metà pomeriggio la fornitura idrica è ripresa anche se lo stop forzato prevede un ritorno lento alla normalità. Sulle cause del problema verrà avviata ora un’indagine.
Con una nota Le Reti spiega l’accaduto
Nella notte la società Lereti è stata contattata dalla direzione di Asst Sette Laghi che segnalava una carenza nella pressione dell’acqua all’interno dell’ospedale Circolo di Varese.
La società di distribuzione dell’acqua si è prontamente attivata inviando i tecnici a valutare la situazione. Il malfunzionamento è stato riscontrato sull’allacciamento che alimenta le tubazioni della struttura sanitaria. I tecnici hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio. Questa mattina, intorno alle 12, l’alimentazione verso la struttura sanitaria è tornata a pieno regime.
Attualmente l’alimentazione proveniente dall’acquedotto sta riempiendo le vasche di accumulo della struttura, supportata anche dalle autobotti dei Vigili del Fuoco e dalle cisterne del servizio sostitutivo di Lereti e di Alfa. Si prevede che nelle prossime ore il servizio tornerà a pieno regime.
