Nuovo guasto alla rete idrica all’ospedale di Varese: attività ridotte per risparmiare l’acqua
I vigili del fuoco hanno riempito le cisterne per garantire un servizio minimo. Tecnici al lavoro per trovare il guasto
L’Ospedale è ancora senz’acqua. Il problema, registrato all’una della scorsa notte, sembrava risolto con l’intervento dei tecnici dell’acquedotto della società Le Reti. Invece, nel corso della mattinata odierna, con le attività in pieno svolgimento, i rubinetti sono ritornati secchi.
All’inizio, si era pensato a un problema legato al filtro della condotta che alimenta la linea interna del Circolo. Una volta cambiato, alle 10 di questa mattina, l’erogazione era ripresa regolarmente permettendo agli operatori di cominciare l’attività.
Poi il nuovo stop. A rifornire le condutture interne ci hanno pensato i vigili del fuoco che, con le autobotti, hanno riempito le cisterne del Circolo. Il fabbisogno di un ospedale in piena attività, però, è di gran lunga maggiore.
In questo momento i tecnici di Le Reti stanno cercando di individuare il problema che è sicuramente legato alla fornitura del solo presidio ospedaliero, dato che le abitazioni attorno non registrano mancanza di acqua corrente.
La direzione del Circolo sta definendo un piano di emergenza che comporta una riduzione delle attività per limitare l’impiego di acqua, in attesa che si trovi la soluzione definitiva.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.