Nuovo guasto alla rete idrica all’ospedale di Varese: attività ridotte per risparmiare l’acqua

L’Ospedale è ancora senz’acqua. Il problema, registrato all’una della scorsa notte, sembrava risolto con l’intervento dei tecnici dell’acquedotto della società Le Reti. Invece, nel corso della mattinata odierna, con le attività in pieno svolgimento, i rubinetti sono ritornati secchi.

All’inizio, si era pensato a un problema legato al filtro della condotta che alimenta la linea interna del Circolo. Una volta cambiato, alle 10 di questa mattina, l’erogazione era ripresa regolarmente permettendo agli operatori di cominciare l’attività.

Poi il nuovo stop. A rifornire le condutture interne ci hanno pensato i vigili del fuoco che, con le autobotti, hanno riempito le cisterne del Circolo. Il fabbisogno di un ospedale in piena attività, però, è di gran lunga maggiore.

In questo momento i tecnici di Le Reti stanno cercando di individuare il problema che è sicuramente legato alla fornitura del solo presidio ospedaliero, dato che le abitazioni attorno non registrano mancanza di acqua corrente.

La direzione del Circolo sta definendo un piano di emergenza che comporta una riduzione delle attività per limitare l’impiego di acqua, in attesa che si trovi la soluzione definitiva.