Fornitura idrica interrotta nella notte all’Ospedale di Circolo, nessuna conseguenza per pazienti e attività

L'attivazione immediata della Direzione Medica, dei tecnici ospedalieri, dei Vigili del Fuoco e di ALFA Varese ha permesso di evitare qualsiasi disagio per i pazienti

Un guasto alla rete idrica comunale ha interessato nella notte tra mercoledì e giovedì l’Ospedale di Circolo di Varese, ma grazie al tempestivo intervento dei tecnici e delle istituzioni coinvolte non si sono registrati disagi per i pazienti né rallentamenti nell’attività sanitaria.

Il problema è stato rilevato intorno all’una di notte e ha riguardato l’attacco delle tubature esterne alla rete idrica interna dell’Ospedale. La Direzione Medica, insieme ai tecnici dell’Ufficio Tecnico ospedaliero, ai Vigili del Fuoco e ai tecnici di ALFA Varese, si è subito attivata per contenere l’emergenza.

«Grazie all’immediato intervento è stato possibile rifornire tempestivamente le cisterne dell’Ospedale, evitando qualsiasi criticità» – spiegano dalla Direzione medica dell’ASST Sette Laghi.

Durante tutta la durata dell’intervento, che si è concluso con la riparazione del guasto e il ripristino della regolare fornitura idrica, non si sono verificati disagi per i pazienti né interruzioni delle attività ospedaliere.
Un ringraziamento è stato rivolto alla Prefettura di Varese e alla Protezione civile per il sostegno offerto durante le operazioni di emergenza.

Pubblicato il 08 Agosto 2025
