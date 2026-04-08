Varese News

Canton Ticino

Nel weekend modifiche ai collegamenti Tilo per Malpensa

Nei giorni 11 e 12 aprile 2026 vi saranno modifiche alla circolazione dei collegamenti TILO S50 tra Varese, Gallarate e Malpensa Aeroporto a causa di lavori infrastrutturali a cura di RFI. Da prevedere tempi di percorrenza più lunghi

tilo treni

Nei giorni 11 e 12 aprile 2026 vi saranno modifiche alla circolazione dei collegamenti TILO S50 tra Varese, Gallarate e Malpensa Aeroporto a causa di lavori infrastrutturali a cura di Rete ferroviaria italiana (RFI). Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

Sabato 11 aprile 2026 il collegamento TILO S50 delle 21.33 da Mendrisio è soppresso tra Gallarate e Malpensa Aeroporto, circola un bus sostitutivo. Il collegamento TILO S50 delle 22.13 da Malpensa Aeroporto T2 è soppresso tra Malpensa Aeroporto T2 e Gallarate, circola un bus sostitutivo con partenza anticipata da Malpensa Aeroporto T2 alle ore 22.05.

Domenica 12 aprile 2026 tutti i collegamenti TILO S50 sono sostituiti con bus tra Varese e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.

Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti consultare l’orario online. In Ticino i viaggiatori con disabilità che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai treni in territorio svizzero possono annunciare le proprie necessità almeno un’ora prima della partenza contattando il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 800 007 102 (dall’estero) disponibile dalle 5.00 alle 24.00.

In Italia, si invitano i viaggiatori diversamente abili a comunicare le proprie necessità, almeno 48 ore prima della partenza, al numero dedicato 800.210.955 (dall’Italia, attivo tutti i giorni dalle 8.15 alle 19.45). Sui bus sostitutivi non è possibile il trasporto di biciclette.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.