Nel weekend modifiche ai collegamenti Tilo per Malpensa

Nei giorni 11 e 12 aprile 2026 vi saranno modifiche alla circolazione dei collegamenti TILO S50 tra Varese, Gallarate e Malpensa Aeroporto a causa di lavori infrastrutturali a cura di Rete ferroviaria italiana (RFI). Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

Sabato 11 aprile 2026 il collegamento TILO S50 delle 21.33 da Mendrisio è soppresso tra Gallarate e Malpensa Aeroporto, circola un bus sostitutivo. Il collegamento TILO S50 delle 22.13 da Malpensa Aeroporto T2 è soppresso tra Malpensa Aeroporto T2 e Gallarate, circola un bus sostitutivo con partenza anticipata da Malpensa Aeroporto T2 alle ore 22.05.

Domenica 12 aprile 2026 tutti i collegamenti TILO S50 sono sostituiti con bus tra Varese e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.

Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti consultare l’orario online. In Ticino i viaggiatori con disabilità che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai treni in territorio svizzero possono annunciare le proprie necessità almeno un’ora prima della partenza contattando il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 800 007 102 (dall’estero) disponibile dalle 5.00 alle 24.00.

In Italia, si invitano i viaggiatori diversamente abili a comunicare le proprie necessità, almeno 48 ore prima della partenza, al numero dedicato 800.210.955 (dall’Italia, attivo tutti i giorni dalle 8.15 alle 19.45). Sui bus sostitutivi non è possibile il trasporto di biciclette.