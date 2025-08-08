Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Il vino al buio di Ca’ dell’Orsa a Materia

Intervista a Valentino Bresciani dell’azienda vinicola di Viggiù, in occasione dell’“Aperialbuio” di martedì 5 agosto

Assaggio di vini guidato nel buio più totale. Martedì 5 agosto, a Materia, l’evento “Aperialbuio” ha ospitato tra i produttori locali anche i vini di Ca’ dell’Orsa, raccontati e proposti direttamente dal titolare Valentino Bresciani. I sensi, privati della vista, sono stati guidati all’assaggio dalle parole del viticoltore.

«Io e la mia compagna Selene abbiamo fondato Ca’ dell’Orsa nel 2016, a Viggiù – racconta Bresciani –. Fin dall’inizio ci siamo dedicati alla produzione di spumanti metodo classico, scelta dettata dalle caratteristiche dei nostri terreni e del clima locale».
La produzione di Ca’ dell’Orsa ruota attorno a tre etichette principali: Tram, un bianco fermo da traminer aromatico; Selva, uno spumante metodo classico; Le Prédère, una riserva di metodo classico a base Chardonnay.

A queste si aggiungerà a breve una quarta etichetta ancora senza nome, un altro metodo classico, questa volta a maggioranza Pinot Bianco, che promette di portare in bottiglia un’altra sfaccettatura del territorio e del lavoro minuzioso dell’azienda.
«Facciamo tutto noi – continua Bresciani –: dalla vigna alla cantina, fino alla vendita diretta. Abbiamo anche un punto degustazione in mezzo ai vigneti, dove accogliamo gli interessati per far vivere l’esperienza del vino a contatto con la terra da cui nasce».

Durante l’Aperialbuio, i partecipanti hanno degustato un vino senza conoscerne l’identità, affidandosi solo all’intensità degli aromi. «Per la degustazione a Materia abbiamo scelto il Tram, perché il traminer aromatico è ricco di profumi ed è perfetto per stimolare i sensi in un contesto senza vista come questo», conclude Valentino.

di
Pubblicato il 08 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.