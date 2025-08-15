Varese News

Canton Ticino

Incendio in un appartamento: grave un anziano di 89 anni

L’uomo, soccorso in condizioni gravi, è stato trasportato in elicottero all’ospedale con ustioni e intossicazione da fumo

Generico 11 Aug 2025

È stato trasportato in elicottero all’ospedale un uomo di 89 anni rimasto gravemente ustionato e intossicato dal fumo nell’incendio scoppiato questa mattina, venerdì 15 agosto, in un’abitazione di Gordola, nel Locarnese.

Le fiamme partite dal piano terra

L’allarme è scattato poco prima delle 10 in una casa in via Gaggiole. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al piano terreno per cause ancora da accertare e su cui sta indagando la Polizia cantonale.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di circoscrivere rapidamente l’incendio al locale in cui si era sviluppato.

Massiccio dispiegamento di soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori del SALVA, l’elicottero della REGA, i pompieri di Locarno e Tenero.

I soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo che si trovava nell’appartamento colpito dalle fiamme. Si tratta di un 89enne della regione che ha riportato gravi ustioni e un’intossicazione da fumo.

Pubblicato il 15 Agosto 2025
