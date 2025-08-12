Jazz in Maggiore porta le note del mondo a Germignaga e Brezzo di Bedero

La 17ª edizione di Jazz in Maggiore prosegue con due appuntamenti ad ingresso libero che animeranno le serate del 14 e 17 agosto 2025, portando sul lago Maggiore artisti di livello internazionale. Il festival, dedicato alle sonorità jazz declinate in chiave contemporanea e contaminata, toccherà Germignaga e Brezzo di Bedero, offrendo al pubblico atmosfere raffinate e vibranti.

Tres Mundos: un viaggio tra Italia, Brasile e Argentina

Giovedì 14 agosto, alle ore 21, il Parco Boschetto di Germignaga (in caso di maltempo Teatro Italia) ospita il trio Tres Mundos, formato da Fausto Beccalossi (fisarmonica), Roberto Taufic (chitarra) e Carlos Buschini (basso acustico).

La loro musica intreccia le radici popolari dei Paesi d’origine – Italia, Brasile e Argentina – con l’eleganza e l’improvvisazione del jazz. I tre musicisti vantano collaborazioni con nomi come Al Di Meola, Mercedes Sosa e Juan Carlos Cáceres, e hanno calcato palchi prestigiosi in tutto il mondo.

Chiusura con il Riccardo Bianco Egon Jazz Ensemble

Il gran finale è in programma domenica 17 agosto alle ore 21 a Casa Paolo di Brezzo di Bedero, con il Riccardo Bianco Egon Jazz Ensemble, nell’ambito del progetto Nuovi Orizzonti Sonori sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Sul palco, accanto a Riccardo Bianco (sax tenore e flauto traverso), si esibiranno Sabrina Fortino (clarinetto contralto), Roberta Brighi (basso elettrico), Federica La Marca (violoncello), Gabriele Andreotti (chitarra) e Michele Vannucci(batteria).

Il gruppo proporrà composizioni originali e riletture di brani di jazzisti contemporanei, con un sound dalla forte impronta europea.

Un festival diffuso sul territorio

La rassegna è organizzata con il sostegno dei Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca, Luino, Germignaga e Brezzo di Bedero, oltre a Repo, Associazione Rinascenze, Associazione Casa Paolo, Francesco Marmino, Golfo Gabella Lake Resort e Associazione Musica dei Popoli. (nella foto, una delle ultime serate)