L’Italia conquista il bronzo nella 4×400 a Tampere, con Giulia Macchi da Gallarate
All'atleta del Varesotto è stata affidata l'ultima frazione, condotta con intelligenza tattica. Con lei Francesca Meletto, Laura Frattaroli e Alice Caglio
Italia sul podio nella staffetta ai campionati Under 20 di Tampere, in Finlandia: le atlete della 4×400 regalano l’ultima medaglia – un bronzo – e tra loro c’è anche Giulia Macchi, diciassettenne di Gallarate.
L’Italia è terza in 3’34”65, dietro Francia e Germania.
Nel quartetto allo start c’era Francesca Meletto, poi Laura Frattaroli in seconda frazione e Alice Caglio in terza, che ha sofferto un problema fisico negli ultimi cento metri.
Proprio alla gallaratese Macchi è toccato chiudere la prova e recuperare: dimostrando grande intelligenza tattica la lombarda si è tenuta coperta, è uscita in scia alla tedesca Becker superando l’atleta dei Paesi Bassi e conquistare così il podio (Foto: Grana/Fidal).
Un ultimo successo che rafforza un medagliere italiano decisamente positivo con quattordici podi e sei medaglie d’oro.
