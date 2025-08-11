Italia sul podio nella staffetta ai campionati Under 20 di Tampere, in Finlandia: le atlete della 4×400 regalano l’ultima medaglia – un bronzo – e tra loro c’è anche Giulia Macchi, diciassettenne di Gallarate.

L’Italia è terza in 3’34”65, dietro Francia e Germania.

Nel quartetto allo start c’era Francesca Meletto, poi Laura Frattaroli in seconda frazione e Alice Caglio in terza, che ha sofferto un problema fisico negli ultimi cento metri.

Proprio alla gallaratese Macchi è toccato chiudere la prova e recuperare: dimostrando grande intelligenza tattica la lombarda si è tenuta coperta, è uscita in scia alla tedesca Becker superando l’atleta dei Paesi Bassi e conquistare così il podio (Foto: Grana/Fidal).

Un ultimo successo che rafforza un medagliere italiano decisamente positivo con quattordici podi e sei medaglie d’oro.