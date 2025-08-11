Italia da record: sei ori e primo posto nel medagliere agli Europei Under 20 di Tampere
Storica impresa dell’atletica giovanile azzurra: 14 podi complessivi, con sei medaglie d’oro firmate da Nappi, Crotti, Togni, Doualla, Saraceni e dalla staffetta 4x100 femminile
Grande prova delle azzurre e azzurri che per la prima volta vincono il medagliere con 14 podi tra cui sei medaglie d’oro nei XXVIII Campionati Europei Under 20 di Atletica Leggera che si sono disputati a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto 2025. Le gare si sono svolte presso il Tampereen stadion, suddivise in 44 eventi: 22 maschili e 22 femminili.
Il medagliere
Atleti e atlete italiani vincitori di medaglie d’oro
L’Italia ha festeggiato con sei medaglie d’oro:
- Diego Nappi, oro nei 200 metri piani con il tempo di 20″77.
Francesco Crotti, campione europeo nel salto triplo con la misura di 15,93 m.
Matteo Togni, vincitore dei 110 metri ostacoli con il tempo di 13″27.
- Kelly Doualla, oro nei 100 metri piani con il tempo di 11″22.
- Erika Saraceni, campione europeo nel salto triplo con la misura di 14,24 m.
- Staffetta 4×100 con Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla
