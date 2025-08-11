Italia da record: sei ori e primo posto nel medagliere agli Europei Under 20 di Tampere

Grande prova delle azzurre e azzurri che per la prima volta vincono il medagliere con 14 podi tra cui sei medaglie d’oro nei XXVIII Campionati Europei Under 20 di Atletica Leggera che si sono disputati a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto 2025. Le gare si sono svolte presso il Tampereen stadion, suddivise in 44 eventi: 22 maschili e 22 femminili.

Il medagliere

Atleti e atlete italiani vincitori di medaglie d’oro

L’Italia ha festeggiato con sei medaglie d’oro: