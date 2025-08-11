Varese News

Italia da record: sei ori e primo posto nel medagliere agli Europei Under 20 di Tampere

Storica impresa dell’atletica giovanile azzurra: 14 podi complessivi, con sei medaglie d’oro firmate da Nappi, Crotti, Togni, Doualla, Saraceni e dalla staffetta 4x100 femminile

Grande prova delle azzurre e azzurri che per la prima volta vincono il medagliere con 14 podi tra cui sei medaglie d’oro nei XXVIII Campionati Europei Under 20 di Atletica Leggera che si sono disputati a Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto 2025. Le gare si sono svolte presso il Tampereen stadion, suddivise in 44 eventi: 22 maschili e 22 femminili.

Il medagliere

Atleti e atlete italiani vincitori di medaglie d’oro

L’Italia ha festeggiato con sei medaglie d’oro:

  • Diego Nappi, oro nei 200 metri piani con il tempo di 20″77.

  • Francesco Crotti, campione europeo nel salto triplo con la misura di 15,93 m.

  • Matteo Togni, vincitore dei 110 metri ostacoli con il tempo di 13″27.

  • Kelly Doualla, oro nei 100 metri piani con il tempo di 11″22.
  • Erika Saraceni, campione europeo nel salto triplo con la misura di 14,24 m.
  • Staffetta 4×100 con Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla

 

