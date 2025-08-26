Ultima “Cena in Piazza” a Busto Arsizio: domenica 7 settembre una festa tra murales, musica e sapori
L'ultimo appuntamento dell'estate celebra la comunità e la rigenerazione urbana con murales partecipati, skate contest e una cena speciale
Domenica 7 settembre la “Buca” di via Salgari, a Busto Arsizio, ospita l’ultima delle sei “Cene in Piazza” dell’estate. Un’intera giornata di eventi gratuiti trasformerà un luogo periferico della città in un laboratorio urbano di arte condivisa, buon cibo, musica e coesione sociale.
L’appuntamento chiude un ciclo che ha attraversato diversi quartieri della città, da piazza San Michele a Sant’Edoardo, e rappresenta il culmine di un progetto di rigenerazione urbana e inclusione.
Una giornata di festa e creatività
La Buca, spesso percepita come un’area marginale, si reinventa come spazio di incontro e partecipazione. Il programma inizia alle 14:00 con un murales partecipato guidato dall’artista NSN 997, aperto a chiunque voglia imparare le tecniche della street art. Alle 15:00 prende vita lo skate contest con Capanno Skate e dj-set a seguire. Le performance di arte di strada animeranno il pomeriggio dalle 18:00, portando sul palco improvvisazioni e discipline urbane.
Una cena speciale firmata Deg
Alle 19:00 si tiene la cena in piazza, preparata a più mani. Tra le proposte: pulled veal, chicken e chimichurri, una tostada veg con hummus e cavolo fermentato e l’ironico “Voleva essere un chili”. Il dessert è firmato dalla Pasticceria Chiara, mentre i cocktail creativi saranno a cura di Bar Is The Name. Il prezzo è di 35 euro per gli adulti e 20 euro per bambini e ragazzi fino ai 16 anni. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a labucaciboearte@gmail.com.
Arte, cibo e inclusione per una città più accessibile
Il valore fondante dell’iniziativa è l’inclusione. Grazie alla collaborazione con le associazioni “Progetti Fantasia” e “Liberi di Crescere”, il servizio durante la serata sarà curato anche da persone con disabilità. L’evento sarà completamente accessibile e garantito dalla presenza di personale formato, a testimonianza di un modello culturale aperto e partecipativo.
La serata si conclude alle 21:00 con musica dal vivo e una performance di chiusura, per salutare l’estate con un’esperienza che unisce comunità, cultura e creatività.
Informazioni e contatti
Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito del Comune di Busto Arsizio www.comune.bustoarsizio.va.it oppure scrivere all’indirizzo email labucaciboearte@gmail.com.
