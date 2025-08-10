Violenta scossa di terremoto in Turchia occidentale

Violenta scossa di terremoto in Turchia, nel pomeriggio di oggi, domenica 10 agosto: l’intensità è stata superiore a 6 di magnitudo.

L’ente turco per i disastri e le emergenze (Afad) ha individuato l’epicentro della scossa di magnitudo 6.1 è stato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir, nell’Ovest del Paese.

L’area interessata si trova tra due città importanti come Bursa e Smirne, zone anche d’interesse turistico.

La scossa è stata avvertita anche nella zona di Smirne, sulle isole del Dodecaneso greco e sul lato asiatico di Istanbul.

Si segnalano alcuni edifici crollati.

L’ultimo grande sisma, due anni e mezzo fa, aveva colpito invece il centro della Turchia, intorno a Gaziantep.