A Daverio il primo Kearney industrial innovation space europeo
Entro il 2025 nascerà nel Campus Smartt Valley della Fondazione Ergo un laboratorio avanzato per la manifattura sostenibile e digitale
Un investimento da oltre un milione di euro porterà in provincia di Varese il Kearney industrial innovation space (K-IIS), la prima Digital model factory europea della società di consulenza strategica. Dopo le aperture in Nord America e Asia, l’Italia diventa hub europeo per un progetto che punta a fare del territorio un laboratorio di sperimentazione industriale avanzata.
(nella immagine il rendering dell’esterno del progetto)
Il K-IIS sorgerà a Daverio, nell’ex plesso Polinelli in fase di ristrutturazione che ospiterà il nuovo Campus Smartt VAlley, promosso dalla Fondazione Ergo. Con una superficie di 360 m², lo spazio andrà oltre la funzione dimostrativa: una vera linea di montaggio e processi automatizzati permetteranno di testare oltre 50 casi d’uso con tecnologie 4.0 come intelligenza artificiale, robotica collaborativa, digital twin e realtà immersiva.
All’interno troverà posto anche il primo hub italiano di PERLab, la rete globale di Kearney dedicata all’innovazione di prodotto, già presente in città come Stoccarda, Amsterdam, Shanghai, Chicago e Bangalore. Il nuovo spazio sarà parte integrante del Campus Smartt Valley, polo da 4.700 m² reso possibile da un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro, sostenuto anche da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
Oltre a laboratori e corsi ITS e IFTS, il campus offrirà a Pmi, scuole e startup l’accesso a tecnologie di frontiera e percorsi di formazione.
A Daverio nasce la Smartt Valley. Innovazione e fondazione al centro della “academy”
