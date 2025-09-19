A Fagnano Olona si inaugura il chiosco “Da Mario” di La Valle di Ezechiele
Alla cerimonia parteciperanno anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e monsignor Luca Raimondi
Il 26 settembre a Fagnano Olona si celebra un momento importante: l’inaugurazione del chiosco “Da Mario”: il nuovo progetto di La Valle di Ezechiele, cooperativa sociale impegnata nell’aiutare gli ex-detenuti a costruire un percorso di reinserimento e riscatto. Alla cerimonia del nuovo chiosco di Via Cadorna 25 sono attesi anche i massimi esponenti delle istituzioni locali. Dopo i momenti istituzionali, via alla festa con una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà.
La cerimonia di apertura
L’inaugurazione comincia alle 17:30 con gli interventi di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, e monsignor Luca Raimondi.
Alla sera comincia la festa con musica e buffet
Dalle 20:00 la serata si anima con il tributo a Ligabue della cover band “Anime in Plexiglass”. Sul palco è atteso anche il chitarrista Federico Poggipollini, storico collaboratore dell’artista emiliano.
Durante la serata si può gustare un ampio buffet gratuito, arricchito da prodotti realizzati nell’ambito dell’economia carceraria. Il menu prevede anche salamelle e patatine grazie alla collaborazione con l’associazione Qualcosa per il mondo.
La Valle di Ezechiele: inclusione e riscatto sociale
Il chiosco “Da Mario” è solo uno dei tanti progetti che la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele porta avanti da anni per offrire opportunità di riscatto a detenuti ed ex-detenuti, aiutandoli a reintegrarsi nella società attraverso il lavoro.
