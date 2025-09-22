“A tutta paella”: un evento gastronomico imperdibile da “Al Posto Giusto” di Masnago

Nel locale di via Amendola 7 a Varese dal 25 al 28 settembre, tapas, paella mista e sangria per una festa di sapori. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Dal 25 al 28 settembre, il ristorante Al Posto Giusto di Masnago propone un’esclusiva esperienza culinaria dedicata alla tradizione spagnola: “A Tutta Paella”.

Durante questi quattro giorni, i clienti potranno gustare un menu speciale che include antipasti di tapas, un piatto principale di paella mista e una sangria di benvenuto per iniziare al meglio la serata.

L’appuntamento è un’occasione unica per assaporare il meglio della cucina mediterranea, con la celebre paella che unisce il gusto del pesce, della carne e delle verdure, servita in un’atmosfera conviviale e festosa. Un’esperienza perfetta per chi ama la cucina spagnola e per chi desidera scoprire nuovi piatti in compagnia di amici e familiari.

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM