Al Ricetto di Candelo con Saronno Point, una gita per sostenere l’accompagnamento dei malati oncologici

Saronno Point organizza per domenica 26 ottobre una gita al Ricetto di Candelo, un incantevole borgo medievale situato nella provincia di Biella. Un’opportunità per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Piemonte, ma anche un’occasione per contribuire alla causa dei malati oncologici, con i fondi raccolti che saranno destinati dall’associazione a sostenere il loro accompagnamento presso i luoghi di cura.

Un viaggio tra storia e tradizione

Il programma della giornata prevede la partenza alle 8:00 dal parcheggio della piscina di Saronno, con rientro previsto per le 17:30/18:00. Alle 10 i partecipanti potranno visitare il Ricetto con una guida locale che racconterà la storia di questo borgo, famoso per la sua architettura medievale e per i racconti che lo rendono un luogo molto affascinante.

Alle 12,15 pranzo tipico con piatti della tradizione del luogo. Il menu include specialità come salame e paletta di Candelo, tomino fresco alle erbe aromatiche, maccheroncini ai funghi e ragù di manzo, risotto Carnaroli della Baraggia al maccagno biellese, coppa di maialino arrosto con mele, patate al forno e verdura di stagione, panna cotta al caramello con torcetti, il tutto accompagnato da vino, acqua e caffè.

Una giornata all’insegna della solidarietà

«La gita è stata studiata nei minimi particolari dalle socie della nostra associazione – spiega il presidente di Saronno Point Mario Busnelli – Sarà sicuramente una giornata interessante e partecipando avremo l’occasione di visitare un posto bello e interessante e aiuteremo sempre meglio i malati oncologici. Come diciamo sempre aiutateci ad aiutare».

Come partecipare

Le prenotazioni possono essere effettuate al punto immagine di Saronno, in via San Giuseppe 41, ogni giovedì e sabato dalle 15 alle 18 a partire dal 18 settembre. I posti sono limitati a 53 partecipanti.