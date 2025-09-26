Andar per funghi nei boschi dell’Oasi Zegna

Il 5 ottobre è in programma una giornata speciale nella natura d’autunno, accompagnati dagli esperti del Gruppo Micologico Biellese, tra sentieri, curiosità scientifiche e sapori del territorio

Nei boschi dell’Oasi Zegna è tempo di atmosfere autunnali, natura e… funghi! Questo luogo in autunno si trasforma in un mosaico di colori e profumi: faggi dalle foglie ramate, abeti sempreverdi e tappeti di muschio che custodiscono un mondo segreto, quello dei funghi. Camminare tra i sentieri di montagna in questa stagione significa immergersi in un paesaggio unico, dove la natura regala silenzi, atmosfere magiche e un’incredibile varietà di forme e colori da scoprire.

Potrete vivere una giornata speciale, il prossimo 5 ottobre. Una giornata immersi nella natura d’autunno e accompagnati dagli esperti del Gruppo Micologico Biellese, tra sentieri, curiosità scientifiche e sapori del territorio. Durante l’escursione non è prevista la raccolta dei funghi, in quanto per farlo è necessario essere muniti di tesserino.

Qualora si desiderasse raccoglierli, è indispensabile contattare preventivamente gli organizzatori. L’iniziativa fa parte della rassegna BIS 2025 – Biella Saperi e Sapori, il calendario di eventi che celebra la cultura, i paesaggi e le eccellenze enogastronomiche del territorio biellese.

Programma della giornata

Ore 9.00 – 12.30

Escursione guidata tra i boschi

Ritrovo ore 9.00 con partenza dal Bocchetto Sessera (Tavigliano, BI).

Il percorso ad anello conduce verso l’Artignaga con deviazione al Bosco del Sorriso e passaggio dall’Alpe Montuccia, per poi rientrare al punto di partenza.

Lungo il cammino un micologo esperto illustrerà caratteristiche, habitat e curiosità delle specie incontrate. È consigliato abbigliamento comodo e scarpe adatte ai sentieri di montagna.

Ore 13.00 – 14.30 Pranzo “Sapori del sottobosco” presso il Bucaneve Wellness Hotel & Restaurant (Località Bielmonte, Panoramica Zegna – Valdilana, BI).

Un menu ispirato ai sapori del bosco e ai prodotti del territorio, per concludere la mattinata in convivialità e scoprire la cucina biellese in un contesto panoramico e accogliente. Info e menu qui

Ore 15.00 – 16.00 Esplorando il Regno dei Funghi – Sala Rododendro del Bucaneve Wellness Hotel & Restaurant. Un’esposizione dedicata alle diverse specie fungine dell’Oasi Zegna: campioni, curiosità e approfondimenti scientifici per conoscere il ruolo ecologico e la straordinaria varietà di questi organismi.

Dettagli

Quota di partecipazione (da versare all’Hotel Bucaneve): € 60,00 (comprensiva di escursione, pranzo e mostra) € 50,00 (solo pranzo)

L’escursione è riservata a chi parteciperà anche al pranzo presso l’Hotel Bucaneve

In loco sarà possibile acquistare la tessera giornaliera per la raccolta dei funghi Prenotazione obbligatoria: info@oasizegna.com

Evento a cura di Gruppo Micologico Biellese e Oasi Zegna, nell’ambito della rassegna BIS 2025 – Biella Saperi e Sapori

Info e dettagli