Bilancio e piano per il diritto allo studio in Consiglio comunale a Tradate
La seduta è convocata per lunedì 29 settembre alle 21. In discussione anche l'acquisizione dell'immobile di corso Bernacchi 34
Il Consiglio Comunale di Tradate è convocato per lunedì 29 settembre alle 21.
All’ordine del giorno diversi punti importanti. In primo luogo, il consiglio dovrà approvare il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024, un passaggio fondamentale per la gestione economica e la trasparenza del Comune. Seguirà l’approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2025/2027, che riguarda il quarto provvedimento legato a modifiche finanziarie necessarie per l’anno in corso.
Un altro punto rilevante riguarda il piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2025/2026
Il consiglio discuterà anche dell’acquisizione dell’immobile di Corso Bernacchi n. 34, con l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto notarile e all’accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finalizzare l’acquisto.
Infine, sarà trattato un atto di indirizzo per l’inserimento dell’immobile di via Cremona n. 3 nel patrimonio disponibile del Comune e nel piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, un passo importante per la gestione del patrimonio comunale.
