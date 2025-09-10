Cambio al vertice della compagnia carabinieri di Verbania
In partenza il maggiore dei Carabinieri Luca Geminale: a lui subentra Carmelo Recupero, 42 anni, sposato con tre figli, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Abano Terme
A cinque anni dal suo insediamento, il maggiore dei Carabinieri Luca Geminale, comandante della Compagnia carabinieri di Verbania, lascia il Verbano per trasferirsi al 1° Reggimento Allievi Marescialli di Firenze.
Gli subentra il maggiore Carmelo Recupero, 42 anni, sposato con tre figli, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Abano Terme (PD). Il maggiore Recupero nel corso della sua carriera ha maturato una vasta esperienza investigativa prestando servizio al Nucleo Investigativo di Genova e al Norm della Compagnia Carabinieri di Acireale (CT).
La Compagnia Carabinieri di Verbania ha competenza sui comuni del Verbano, il Cusio, la Valle Anzasca e la bassa Ossola.
