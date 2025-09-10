Varese News

Italia/Mondo

Cambio al vertice della compagnia carabinieri di Verbania

In partenza il maggiore dei Carabinieri Luca Geminale: a lui subentra Carmelo Recupero, 42 anni, sposato con tre figli, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Abano Terme

Generico 08 Sep 2025

A cinque anni dal suo insediamento, il maggiore dei Carabinieri Luca Geminale, comandante della Compagnia carabinieri di Verbania, lascia il Verbano per trasferirsi al 1° Reggimento Allievi Marescialli di Firenze.

Gli subentra il maggiore Carmelo Recupero, 42 anni, sposato con tre figli, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Abano Terme (PD). Il maggiore Recupero nel corso della sua carriera ha maturato una vasta esperienza investigativa prestando servizio al Nucleo Investigativo di Genova e al Norm della Compagnia Carabinieri di Acireale (CT).

La Compagnia Carabinieri di Verbania ha competenza sui comuni del Verbano, il Cusio, la Valle Anzasca e la bassa Ossola.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.