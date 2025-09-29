Dal rock alla prevenzione, gli incontri di inizio ottobre alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Il calendario degli eventi culturali organizzati dalla Galleria Boragno nei suoi spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio è ricco anche per il mese di ottobre (immagine d’archivio).

Ecco gli appuntamenti in programma fino al 9 ottobre:

– giovedì 2 ottobre alle ore 18:00 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Il Metodo Sindona – Splendore e crollo di un banchiere che si fa assassino” di Francesco Giordano, Donzelli Editore.

L’autore ripercorre la parabola di uno dei più discussi protagonisti della finanza italiana del Novecento. Attraverso un’analisi documentata e avvincente, ricostruisce le strategie, le alleanze e le ombre che hanno reso Michele Sindona un simbolo delle connessioni tra potere economico, politica e criminalità.

Un libro che non si limita a raccontare una vicenda giudiziaria, ma che apre una riflessione attuale sui rischi e sulle derive del sistema finanziario globale.

Presenta Luca D’Ingillo

– venerdì 3 ottobre alle 18:00 alla Galleria Boragno sarà presentato il libro “Il tuo plagio è come un rock” di Aldo Pedron, pubblicato da Musica in Mostra. Con Aldo Pedron, tra i più autorevoli giornalisti e critici musicali italiani, accompagna il lettore in un viaggio tra citazioni, influenze e controversie che hanno segnato la storia della musica rock. Un libro che unisce passione e rigore, capace di raccontare aneddoti sorprendenti e casi celebri di “somiglianze sospette”, offrendo uno sguardo originale su come le canzoni nascono, si trasformano e talvolta si ripetono.

Presenta Angelo De Negri

– giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 il terzo degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene” dedicata all’ Ottobre in Rosa: “Scopri il tuo Seno” con la collaborazione dell’Istituto Clinico San Carlo di Busto Arsizio.

Il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne, ma è anche quella per la quale la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie hanno fatto i progressi più importanti.

Informare, sostenere e incoraggiare i controlli periodici significa offrire strumenti concreti per salvare vite. La diagnosi precoce di malattie al seno consente una chirurgia conservativa mininvasiva, riduce i disagi delle terapie mediche complementari, offre ottimale qualità di vita.

Relatori: dott. Francesco D’Errico – Chirurgo senologo ; dott.ssa Lucrezia Giaramita – Medico Specialista in Radiodiagnostica presso San Carlo Diagnostic CDTT

La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a galleriaboragno.bustoarsizio@gmail.com

Gli altri incontri

Proseguono inoltre gli incontri il lunedì con il Circolo fotografico bustese, il martedì con il Corso di Yoga Terapeutico di Giuseppe Sabbatino e il mercoledì con il Corso di Tango Argentino organizzato da Lola Tanfo A.S.D.