Danni da fulmine al cimitero di Cimbro Cuirone, cancello principale bloccato

L'evento atmosferico ha colpito il quadro elettrico, distruggendo l'intero impianto e carbonizzando i quadri di comando e la rete di distribuzione interna. Tempi lunghi per il ripristino

Un fulmine ha causato seri danni al cimitero di Cimbro Cuirone nella notte tra il 29 e il 30 agosto. L’evento atmosferico ha colpito il quadro elettrico, distruggendo l’intero impianto e carbonizzando i quadri di comando e la rete di distribuzione interna.

Il Comune di Vergiate ha reso noto che il cancello principale del cimitero è attualmente bloccato e può essere aperto manualmente solo in caso di funerali. Per permettere comunque l’accesso, è stato lasciato aperto il cancello laterale.

L’ufficio tecnico del Comune sta preparando la documentazione necessaria per affidare i lavori di ripristino totale. Le perizie tecniche e assicurative sono in corso, ma si prevede che i lavori non verranno effettuati a breve e richiederanno del tempo.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale al numero 0331 928706/22.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
