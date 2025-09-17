Danni da fulmine al cimitero di Cimbro Cuirone, cancello principale bloccato
L'evento atmosferico ha colpito il quadro elettrico, distruggendo l'intero impianto e carbonizzando i quadri di comando e la rete di distribuzione interna. Tempi lunghi per il ripristino
Un fulmine ha causato seri danni al cimitero di Cimbro Cuirone nella notte tra il 29 e il 30 agosto. L’evento atmosferico ha colpito il quadro elettrico, distruggendo l’intero impianto e carbonizzando i quadri di comando e la rete di distribuzione interna.
Il Comune di Vergiate ha reso noto che il cancello principale del cimitero è attualmente bloccato e può essere aperto manualmente solo in caso di funerali. Per permettere comunque l’accesso, è stato lasciato aperto il cancello laterale.
L’ufficio tecnico del Comune sta preparando la documentazione necessaria per affidare i lavori di ripristino totale. Le perizie tecniche e assicurative sono in corso, ma si prevede che i lavori non verranno effettuati a breve e richiederanno del tempo.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale al numero 0331 928706/22.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.